Расширенный неонатальный скрининг в Подмосковье прошли еще более 4 тыс. новорожденных

С начала 2025 года расширенный неонатальный скрининг в Подмосковье прошли почти 4,3 тыс. новорожденных, у 11 из них выявили генетические заболевания на ранней стадии. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Благодаря расширенному неонатальному скринингу, мы можем выявить генетические заболевания на ранней стадии. Это позволяет вовремя начать лечение и диспансерное наблюдение у узкопрофильных специалистов», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Благодаря такому исследованию можно выявить 36 генетических заболеваний, включая детскую спинальную мышечную атрофию, муковисцидоз и другие. Его проводят в первые дни жизни ребенка путем забора крови из пятки. Если врачи выявляют отклонения от нормы, они свяжутся с родителями для разъяснения их дальнейших действий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии здравоохранения в Подмосковье.