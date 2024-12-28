Раздел «Новогоднее настроение» добавили на портал «Библиотеки Подмосковья»
Фото: [freepik.com]
На портале «Библиотеки Подмосковья» появился раздел «Новогоднее настроение», в котором представлены книги для создания праздничной атмосферы. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Читатели могут найти здесь произведения, которые помогут создать особое праздничное настроение и погрузиться в атмосферу новогодних чудес», — отметил директор ИТ-компании «МАКСИМУМ» Александр Степанов.
В новом разделе пользователи смогут найти детективы Агаты Кристи, мистические истории Оскара Уайльда, детские произведения и не только. Ознакомиться с ними можно по ссылке.
Напомним, что на портале объединены более 890 подмосковных библиотек с общим фондом более 9 млн книжных экземпляров.
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