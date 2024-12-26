Развитие «Движения Первых» обсудили в Подмосковье

В Подмосковье в рамках заседания Координационного совета по взаимодействию с общероссийским Движением детей и молодежи, его региональными, местными и первичными отделениями обсудили вопросы развития регионального и муниципальных отделений «Движения Первых», мероприятие прошло в Доме Правительства Московской области. Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

«На территории Подмосковья продолжает развиваться «Движение Первых». <…> Наше министерство оказывает всестороннюю поддержку движению, проводит смены в детских оздоровительных лагерях, помогает организовывать конкурсы и фестивали, а также поощряет самых активных ребят, что способствует еще большему вовлечению молодежи в общественную жизнь», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

В ходе заседания председатель совета регионального отделения «Движения Первых» Анастасия Бочарова рассказала о показателях движения и флагманских проектах. По ее словам, активисты реализуют множество образовательных, воспитательных, профориентационных проектов, патриотических акций и мероприятий. Так, например, в Раменском округе действует организация дополнительного образования — Московская детская железная дорога, в регионе также организуют квест-забег «КультRUN», акцию «Российский детский Дед Мороз» и так далее.

На мероприятии также обсудили инициативу «Движения Первых» «Елка желаний». Руководитель проектов регионального отделения Александр Осипов рассказал о достижениях, связанных с этой инициативой. По его словам, за шесть лет было исполнено более 210 тыс. детских новогодних желаний. Бочарова добавила, что инициативы продолжат реализовывать и в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках всероссийской выставки «Золотая осень» представил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину крупные подмосковные проекты в сфере сельского хозяйства.