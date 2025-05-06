Реализация 100 проектов технологического суверенитета началась в Подмосковье за год
В Подмосковье за год начали реализовывать 100 проектов импортозамещения
Фото: [Медиасток.рф]
В Подмосковье за год начали реализовывать 100 новых проектов технологического суверенитета. Об этих проектах рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.
В реализацию проектов будет инвестировано свыше 41 млрд руб. С запуском новых предприятий в регионе появится 4,2 тыс. рабочих мест для жителей.
В числе таких проектов — выпуск композитных полых изоляторов. Его реализует компания «Изолятор-ПИК» в округе Шаховская.
В общей сложности с 2022 года в области заявили к реализации 418 проектов импортозамещения. Из них реализовали 165.
Ранее сообщалось, что губернатор региона Андрей Воробьев запустил в Воскресенске новый кабельный завод.