Реализация 100 проектов технологического суверенитета началась в Подмосковье за год

В Подмосковье за год начали реализовывать 100 новых проектов технологического суверенитета. Об этих проектах рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В реализацию проектов будет инвестировано свыше 41 млрд руб. С запуском новых предприятий в регионе появится 4,2 тыс. рабочих мест для жителей.

В числе таких проектов — выпуск композитных полых изоляторов. Его реализует компания «Изолятор-ПИК» в округе Шаховская.

В общей сложности с 2022 года в области заявили к реализации 418 проектов импортозамещения. Из них реализовали 165.

Ранее сообщалось, что губернатор региона Андрей Воробьев запустил в Воскресенске новый кабельный завод.