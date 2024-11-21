Реализацию губернаторской программы по обустройству народных троп завершили в Подмосковье

В Подмосковье завершили реализацию губернаторской программы по обустройству народных троп «Пешком», с мая по ноябрь 2024 года в 44 округах благоустроили 497 народных троп. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

«Приоритет при включении в программу был отдан маршрутам, которые соединяют социально важные объекты. В результате чего более 280 троп теперь обеспечивают комфортный и безопасный доступ вблизи образовательных учреждений» — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Кроме того, по его словам, рабочие благоустроили маршруты, которые ведут к автобусным остановкам, железнодорожным станциям и учреждениям культуры. Наибольший объем работ провели в Электростали, Клину и Одинцовском округе. В 2025 году в регионе планируют обустроить еще около 450 новых пешеходных коммуникаций.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.