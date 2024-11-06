Реализацию гуманитарного проекта «Доброе дело» продолжают в Подмосковье

В подмосковных школах продолжается реализация масштабного гуманитарного проекта «Доброе дело», инициативу предложили ученики гимназии имени Е. М. Примакова, ее поддержал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

В школах региона открыты пункты сбора, куда жители могут принести вещи для нуждающихся. К акции также подключены волонтеры, которые организовывают сборы и самостоятельно отвозят грузы военным. Помимо этого, волонтеры также помогают участникам специальной военной операции и их семьям. Сейчас в Подмосковье функционируют 86 пунктов сбора гуманитарной помощи, откуда было отправлено более семи тысяч тонн груза.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках всероссийской выставки «Золотая осень» представил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину крупные подмосковные проекты в сфере сельского хозяйства.