«Реальные карьерные возможности»: глава филиала фонда «Защитники Отечества» рассказала о проекте «Герои Подмосковья»

Кадровая программа «Герои Подмосковья» стала важным шагом для поддержки участников специальной военной операции, поскольку она позволяет обеспечить гибкость в принятии решений и дает возможность выбрать интересующее направление в обучении и работе. Об этом рассказала руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» по Подмосковью, депутат Одинцовского ОГО, член Общественного совета региональной программы «Герои Подмосковья» Ольга Ермакова.

По ее словам, многие военные сталкиваются со сложностями в освоении профессий, когда возвращаются к мирной жизни. Она отметила, что некоторые из них хотели бы продолжить служить государству после спецоперации.

«И здесь важно, что программа дает не только знания, но и реальные карьерные возможности. Участников не просто обучают, им помогают выстроить траекторию развития — будь то работа в госструктурах, в бизнесе или общественная деятельность», — рассказала Ермакова.

Подать заявку на участие в проекте можно до конца апреля, в рамках него участники СВО могут получить новые знания и построить карьеру. Для этого у них должно быть российское гражданство и диплом о высшем образовании.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что программу запустили по поручению президента России Владимира Путина. Пройти обучение можно бесплатно, лучшие участники получат работу или будут зачислены в кадровый резерв.

Ранее Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.