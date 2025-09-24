Ребенка с опасным расширением почки успешно прооперировали в ДКЦ им. Рошаля

В Детском клиническом центре им. Л. М. Рошаля спасли почку мальчику в возрасте пяти месяцев с серьезной патологией. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение экстренно доставили ребенка с левосторонним уретерогидронефрозом. При этой патологии нарушается отток мочи, что приводит к расширению почки и мочеточника.

Маленькому пациенту грозила полная утрата функции почки, а также тяжелые инфекционные осложнения. Ребенка незамедлительно направили на операцию.

Врачи провели рентгенэндоваскулярную операцию и применили баллонный катетер сверхвысокого давления — в 18 раз выше, чем в автомобильных шинах. Это позволило расширить суженный участок мочеточника и установить стент. В результате почку удалось сохранить.

Операция длилась 40 минут и прошла успешно. Ребенка уже выписали под наблюдение у уролога.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии детского здравоохранения в Московской области.