Ребенка с полным параличом из-за синдрома Гийена-Барре спасли в Подмосковье

Специалисты ДКЦ им. Л. М. Рошаля спасли подростка с полным параличом вследствие синдрома Гийена-Барре. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение на скорой доставили мальчика в возрасте 13 лет. Состояние пациента оценивалось как крайне тяжелое: ребенок был полностью парализован и находился на искусственной вентиляции легких.

Мать мальчика рассказала, что сначала у сына появились симптомы, схожие с обычной простудой. У ребенка заболело горло, а затем в течение нескольких дней он утратил двигательные функции и способность дышать и глотать.

Специалисты диагностировали редкое заболевание — синдром Гийена-Барре. Пациенту провели шесть сеансов плазмафереза, чтобы очистить кровь от антител. Также установили трахеостому и провели два курса иммуноглобулиновой терапии.

После курса плазмафереза у мальчика были замечены первые движения и восстановление глотательного рефлекса. На 25-е сутки ребенок начал самостоятельно питаться, двигать руками и ногами. Сейчас он в стабильном состоянии, его ждет реабилитация.

