Ребенок с зубами родился в Подмосковье

В Королевском роддоме родился мальчик с двумя нижними резцами, его вес составил 3,2 тысячи граммов, рост — 50 сантиметров. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Беременность протекала нормально, роды были естественными и в срок. Малыш родился здоровым и просто немного опередил сверстников. В семье есть старший ребенок, он родился как и большинство детей без прорезавшихся зубов», — рассказала заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи Юлия Яцевич.

Мальчика и его мать уже выписали домой под амбулаторное наблюдение врачей поликлиники. В сообщении уточнили, что такая особенность встречается у новорожденных редко. Как правило, зубы начинают появляться у детей в возрасте около полугода.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что многопрофильную поликлинику возведут в Ногинске в следующем году.