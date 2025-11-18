Речные трамваи в Химках перевезли почти 80 тыс. пассажиров

В Химках завершился сезон речной навигации – речные трамваи за этот период перевезли более 75 тыс. человек. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа со ссылкой на Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В 2025 году маршрут Химки — Северный речной вокзал запустили 1 мая, в день теплоход «850 лет Москве» делал восемь рейсов. Доехать до столичного причала на нем можно было 25 минут. Пассажиры могли оплатить проезд как по карте «Тройка», так и банковской картой.

«Теплоход — это отличная альтернатива автобусу и метро. <...> В этом сезоне из-за благоприятных погодных условий речная навигация продолжилась до 17 ноября», — рассказал врио начальника управления по развитию территорий и инвестициям Айдар Закиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.