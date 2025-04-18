Региональная акция «Кедры Подмосковья» стартовала в Московской области
В Московской области дали старт акции «Кедры Подмосковья»
Фото: [Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО]
Региональная акция «Кедры Подмосковья» стартовала в регионе. О мероприятии рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Министерство проводит акцию совместно с комитетом по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Мособлдумы. В ее рамках отраслевой заместитель министра Дмитрий Диденко посетил Щелково и принял участие в посадке 20 молодых кедров. Деревья высадили возле стелы на улице 60 лет Октября.
Также Диденко посетил муниципальный Центр управления, аварийно-диспетчерскую службу «Щелковский водоканал» и провел совещание с представителями администрации округа.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по реализации в области масштабной программы по модернизации коммунальных систем.