Региональная площадка Всероссийского патриотического форума открылась в Подмосковье. Об этом сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.

Форум пройдет в Москве с 7 по 9 декабря. При этом Роспатриотцентр Росмолодежи расширяет его географию. Мероприятие впервые выходит за пределы столицы. Региональные площадки форума открываются в разных городах России.

В Подмосковье площадку открыли в военно-патриотическом парке культуры и отдыха ВС РФ «Патриот». В торжественном открытии приняли участие около 80 активистов военно-патриотических объединений, молодежных движений и волонтеров.

«Уникальная атмосфера «Патриота» позволяет молодежи не просто узнать историю, а прочувствовать ее, формируя четкие нравственные ориентиры у подрастающего поколения. Это особенно важно в современном мире, где молодые люди ежедневно сталкиваются с огромным потоком разной информации», – подчеркнула глава министерства Екатерина Швелидзе.

В рамках форума в Подмосковье участники посетили обзорные экскурсии по парку. Особое впечатление на них произвела «Партизанская деревня», где реконструирован лагерь времен Великой Отечественной войны. Также ребята посетили Танковый музей и встретились с гвардии младшим сержантом ВДВ, кавалером ордена Мужества и медали Жукова Дмитрием Лебедевым. В ходе встречи обсудили формы патриотической работы, взаимодействие ветеранов с молодежными объединениями, перспективы развития военно-патриотического движения в регионе, поддержку участников СВО.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как в области помогают ветеранам СВО, которые столкнулись с инвалидностью.