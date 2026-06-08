В Москву пришла настоящая летняя жара — днем воздух прогревается до плюс 30-31 градуса. В таких условиях организм работает на пределе, и легко потерять хорошее самочувствие. Врач общей практики Елена Павлова в беседе с «ФедералПресс» объяснила, как не допустить перегрева и обезвоживания, а также что делать, если жара все же нанесла удар.

Главная ошибка многих — ждать, пока захочется пить. Как пояснила Елена Павлова, отправляясь на улицу в зной, лучше заранее восполнить запасы жидкости. Норма — 200-300 миллилитров воды каждые 20-30 минут. Но подойдет не любое питье. Врач советует делать выбор в пользу обычной воды, изотонических напитков или несладких морсов. А вот газировка и алкоголь под запретом: они только усиливают обезвоживание, какими бы освежающими ни казались.

Чтобы помочь телу не перегреваться, необязательно нырять в ледяную купель. Достаточно точечного охлаждения: смочить запястья, шею и сгибы локтей и коленей. Полезным окажется и теплый душ — вопреки интуиции, он лучше холодного помогает сбить внутреннюю температуру.

Время на улице стоит выбирать с умом. Самые опасные часы — с полудня до четырех дня. В этот промежуток медики рекомендуют оставаться в тени или под крышей с кондиционером. Активные прогулки и физическую работу лучше перенести на утро (до 10:00) или вечер (после 17:00).

Меню в жаркие дни тоже требует корректировки. В рационе должна преобладать легкая белково-растительная пища. Горячий чай лучше заменить охлажденным зеленым или травяным. Одежду стоит выбирать из натуральных тканей светлых оттенков, а про головной убор и солнцезащитные очки лучше не забывать вовсе.

Отдельный лайфхак для тех, у кого нет кондиционера. Перед сном можно повесить напротив открытого окна слегка отжатую влажную простыню. Она будет работать как естественный охладитель, создавая локальную прохладу в комнате.

Важно знать и симптомы перегрева. Если появилась слабость, тошнота, пульсирующая головная боль или судороги — нужно немедленно уйти в тень и выпить воды. Но есть и более тревожные признаки. Когда кожа становится горячей и сухой, а лицо приобретает ярко-алый оттенок, медлить нельзя — требуется срочный вызов скорой помощи.

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