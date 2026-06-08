В Подмосковье прошел международный инклюзивный фестиваль для детей и молодежи
Инклюзивный фестиваль для детей и молодежи прошел в Одинцово
Фото: [Мария Шматкова]
IV Международный инклюзивный фестиваль творчества детей и молодежи «Мир без границ» прошел в Одинцово. В мероприятии приняли участие ребята из России, Казахстана, Узбекистана, Абхазии, Турции и Палестины.
«Мы очень признательны, что с первых дней фестиваль поддержал губернатор Московской области и команда правительства, и благодаря этому идея общественной организации выросла в большое, масштабное событие, которое ждут не только наши дети Подмосковья, но ждут дети со всей России», — отметила председатель АРДИП, руководитель международного сообщества «Матерей детей инвалидов» Инна Орлова.
В программу фестиваля вошли творческие мастер-классы, развивающие игры, занятия по нейрогимнастике, творческие номера. Особое внимание было уделено созданию инклюзивной среды.
В общей сложности за все годы проведения фестиваля его участниками стали свыше 30 тыс. человек.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что количество многодетных семей в регионе выросло до 120 тыс.