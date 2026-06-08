В Подмосковье прошел международный инклюзивный фестиваль для детей и молодежи

«Мы очень признательны, что с первых дней фестиваль поддержал губернатор Московской области и команда правительства, и благодаря этому идея общественной организации выросла в большое, масштабное событие, которое ждут не только наши дети Подмосковья, но ждут дети со всей России», — отметила председатель АРДИП, руководитель международного сообщества «Матерей детей инвалидов» Инна Орлова.