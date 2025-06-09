Региональную дорогу начали капитально ремонтировать в Лотошино

В Лотошино стартовал капремонт региональной дороги Лотошино — Афанасово — Введенское протяженностью 23,5 км. Всего в Подмосковье в текущем году обновят 1,5 тыс. дорожных участков. Об этом ранее рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Сейчас указанная дорога в Лотошино — это единственный дорожный участок, который связывает север и юг округа.

Ремонтные работы проводит ПК Луховицкий по заказу Мосавтодора. Капремонт ведется с поворота на деревню Софийское до деревни Введенское. Специалисты укладывают асфальт на правой полосе. Таким образом, будет отремонтировано 18,2 км. Полное завершение работ планируется осенью.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о запуске движения по путепроводу в Аникеевке в Красногорском округе.