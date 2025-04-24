Региональные операторы Подмосковья перейдут на усиленный режим работы в праздники

Региональные операторы Подмосковья перейдут на усиленный режим работы на время майских праздников. Об этом рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Как пояснили в министерстве, в период длинных выходных в мае дачники обычно занимаются уборкой своих участков после зимы, а также проводят посевные работы. В результате в СНТ образуется больше мусора.

Чтобы обеспечить бесперебойный вывоз мусора, региональные операторы Подмосковья будут работать в усиленном режиме. Помимо этого, в округах установят дополнительные мусорные контейнеры.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, когда в области пройдут массовые субботники.