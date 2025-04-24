Региональный этап «Студвесны-2025» стартовал в Подмосковье

Региональный этап Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» — «Студвесна Подмосковья — 2025» — стартовал в Подмосковье. Об этом рассказали в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.

В мероприятии примут участие около 1,3 тыс. студентов вузов и ссузов региона. Они представят творческие номера по 11 направлениям, включая моду, театр, хореографию и вокал.

«По итогу конкурса будут сформированы две делегации на федеральный этап фестиваля. Желаю удачи нашим талантливым студентам», — сказала глава министерства Екатерина Швелидзе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году новыми инструментами и оборудованием будут оснащены 28 детских школ искусств региона.