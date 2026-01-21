Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по информатике прошел в Подмосковье

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по информатике провели в Подмосковье. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Местом проведения олимпиады стал Технолицей имени В. И. Долгих в Истре. Она длилась два дня.

В олимпиаде приняли участие ребята, обучающиеся в девятых, десятых и одиннадцатых классах. Им нужно было выполнить задания по четырем направлениям: ИИ, информационная безопасность, программирование и робототехника.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил школьников, которые заняли призовые и победные места в олимпиадах различного уровня.