Региональный форум развития добровольчества прошел в Подмосковье

Региональный форум развития добровольчества «Снежный десант Подмосковья» прошел в детском оздоровительном центре «Пушкино». Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

В мероприятии приняли участие свыше 100 ребят. В рамках форума прошли лекции, сессии и практические занятия. Также команды участников защитили свои выездные программы. По результатам защиты отрядам вручили путевки на выезды в рамках акции.

По итогам форума «Золотую лопату» получил отряд «Луна» Государственного гуманитарно-технологического университета. В концерте визиток победил отряд «Волчье братство» Сергиево-Посадского колледжа.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев вручил награды лауреатам премии «Мы рядом. Доброе дело».