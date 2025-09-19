Регистрация на детские забеги кросс-полумарафона «ОдинцовоRUN» откроется 20 сентября

В субботу, 20 сентября, в Подмосковье откроется прием заявок на участие в детских забегах кросс-полумарафона «ОдинцовоRUN». Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Забеги станут заключительным событием сезона серии стартов Суперлиги Подмосковья — 2025, организаторы подготовят дистанции для детей от четырех до восьми лет (300 м), а также от семи до 11 лет (600 м). ​Зарегистрировать ребенка можно будет по ссылке на странице бегового события.

Помимо этого, участниками могут стать взрослые бегуны старше 12 лет. Промокоды на бесплатное участие можно выиграть, тренируясь и участвуя в розыгрышах на сайте проекта «Суперлига Подмосковья». Мероприятие пройдет 18 октября в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной.

​Отметим, что проект «Суперлига Подмосковья» реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.