Регистрация на детские забеги кросс-полумарафона «ОдинцовоRUN» откроется 20 сентября
Фото: [Министерство физической культуры и спорта МО]
В субботу, 20 сентября, в Подмосковье откроется прием заявок на участие в детских забегах кросс-полумарафона «ОдинцовоRUN». Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Забеги станут заключительным событием сезона серии стартов Суперлиги Подмосковья — 2025, организаторы подготовят дистанции для детей от четырех до восьми лет (300 м), а также от семи до 11 лет (600 м). Зарегистрировать ребенка можно будет по ссылке на странице бегового события.
Помимо этого, участниками могут стать взрослые бегуны старше 12 лет. Промокоды на бесплатное участие можно выиграть, тренируясь и участвуя в розыгрышах на сайте проекта «Суперлига Подмосковья». Мероприятие пройдет 18 октября в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной.
Отметим, что проект «Суперлига Подмосковья» реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках государственной программы «Спорт России».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.