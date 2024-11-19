Регистрация на форум «Производительность труда и наставничество» продолжается в Подмосковье
В Подмосковье продолжается регистрация участников на форум «Производительность труда и наставничество — 2024», который пройдет в Сенеже, она завершится через неделю. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.
В мероприятии примут участие около 700 представителей бизнеса, спикерами выступят эксперты по выстраиванию передовых систем наставничества в сырьевых компаниях, обрабатывающей и пищевой промышленности и не только. В ходе пленарного заседания также наградят победителей конкурса «Лучшие практики наставничества», который организуется каждый год в рамках национального проекта «Производительность труда».
Напомним, что форум организуют Минэкономразвития России и Правительство Московской области. Он направлен на выявление и распространение передового практического опыта наставничества.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.
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