Регистрация на форум «Производительность труда и наставничество» продолжается в Подмосковье

В Подмосковье продолжается регистрация участников на форум «Производительность труда и наставничество — 2024» , который пройдет в Сенеже, она завершится через неделю. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В мероприятии примут участие около 700 представителей бизнеса, спикерами выступят эксперты по выстраиванию передовых систем наставничества в сырьевых компаниях, обрабатывающей и пищевой промышленности и не только. В ходе пленарного заседания также наградят победителей конкурса «Лучшие практики наставничества», который организуется каждый год в рамках национального проекта «Производительность труда».

Напомним, что форум организуют Минэкономразвития России и Правительство Московской области. Он направлен на выявление и распространение передового практического опыта наставничества.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.

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