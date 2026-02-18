Фото: [ Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области ]

Регоператоры Подмосковья перешли на усиленный режим работы из-за снегопада. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Ежедневно на работу в регионе выводят около 1,1 тыс. мусоровозов. Каждая машина за день проходит от 50 до 150 адресов и совершает более двух рейсов.

«Благодаря высокой производительности спецтехники за сутки одной машине удается собрать и вывезти в среднем 170 кубометров ТКО», — отметили в министерстве.

