Регоператоры Подмосковья перешли на усиленный режим работы из-за снегопада
Фото: [Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области]
Регоператоры Подмосковья перешли на усиленный режим работы из-за снегопада. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Ежедневно на работу в регионе выводят около 1,1 тыс. мусоровозов. Каждая машина за день проходит от 50 до 150 адресов и совершает более двух рейсов.
«Благодаря высокой производительности спецтехники за сутки одной машине удается собрать и вывезти в среднем 170 кубометров ТКО», — отметили в министерстве.
