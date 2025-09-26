Рейд по пресечению несанкционированной перевозки строительного мусора провели в Одинцово

Фото: [ Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО ]

В Одинцово провели рейд по пресечению незаконной перевозки строительного мусора. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В мероприятии приняли участие сотрудники министерства совместно с представителями Минэкологии региона и Главного управления региональной безопасности Подмосковья, полицейскими.

В результате было проверено 34 транспортных средства. У пяти водителей не было документов для транспортировки строительного мусора. На троих нарушителей завели три административных дела. Три машины поместили на штрафстоянку. Всего удалось предотвратить сброс 60 кубометров строительных отходов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в область поступила первая партия новой техники для коммунальных служб.