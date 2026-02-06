Рейды по контролю за миграционным законодательством провели в Подмосковье

Подмосковные правоохранители совместно с народными дружинами провели серию рейдов по соблюдению миграционного законодательства. Об этом рассказали в Главном управлении региональной безопасности Московской области.

Проверки прошли в Химках, Истре и Подольске. В их рамках проверили 403 человека. Из них 346 оказались иностранцами.

По итогам рейдов к административной ответственности за нарушение режима пребывания привлекли 69 иностранцев. В числе выявленных нарушений также оказались 29 человек, состоящих в специальном реестре контролируемых лиц, и 4 случая нахождения на территории РФ при действующем запрете на въезд.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев принял участие в заседании коллегии МВД.