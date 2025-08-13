Рейды по выявлению нарушений природоохранного законодательства прошли в Подольске и Одинцово

Рейды по выявлению нарушений требований природоохранного законодательства прошли в Подольске и Одинцово. Об итогах мероприятия рассказали в Главном управлении региональной безопасности Московской области.

В рейдах приняли участие представители Госэконадзора и Гостехнадзора Министерства экологии и природопользования Московской области, а также сотрудники правоохранительных органов и народные дружинники.

В рамках рейдов проверили территории у Нерского, Долгого и Круглого озер, а также у Большого Дзержинского карьера. В результате было составлено четыре протокола за нарушение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами, а также девять протоколов за нарушение специального режима осуществления хозяйственной и иной деятельности в водоохранных зонах водоемов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал проинформировать жителей региона о требованиях к утилизации крупногабаритного мусора.