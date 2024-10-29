Рейтинг кадастровых инженеров составили в Подмосковье

Управление Росреестра по Московской области составило рейтинг кадастровых инженеров, чтобы жители региона могли ознакомиться с основными показателям работы специалистов. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

Так, там есть данные о количестве положительных решений, отказов и приостановлений, информация о том, в какой организации состоит специалист, его номер в государственном реестре кадастровых инженеров. В ведомстве уточнили, что сейчас в регионе насчитывается почти три тысячи кадастровых инженеров. Ознакомиться с рейтингом можно на официальном сайте Росреестра.

«Рейтинги кадастровых инженеров публикуются ежеквартально. Управление рекомендует гражданам, при выборе кадастрового инженера, обращать внимание на данные в рейтинге Росреестра. Информация будет полезной при выборе специалиста для оформления прав на вашу недвижимость», — отметила главный специалист-эксперт отдела организации и контроля Управления Екатерина Серова.

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