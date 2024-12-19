Рейтинг ветеринарных станций составили в Подмосковье на основе отзывов владельцев домашних животных

В Подмосковье составили рейтинг ветеринарных станций Госветслужбы региона, в основу которого легли отзывы владельцев домашних животных. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В ведомстве уточнили, что в общей сложности за два последних месяца пользователи сервиса «Яндекс Карты» оставили 946 голосов и более 400 отзывов. В топе оказались Сергиево-Посадская ветеринарная станция на проспекте Красной Армии, Апрелевская участковая ветеринарная лечебница в Наро-Фоминском округе и Звенигородская участковая ветеринарная лечебница в Одинцовском округе. В пятерку лучших также вошли станция по борьбе с болезнями животных по городским округам Богородский и Электросталь и Растуновская ветеринарная станция в селе Растуново под Домодедово.

Напомним, что задать вопрос о работе ветклиник можно по номеру +7 (495) 668-01-25.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках всероссийской выставки «Золотая осень» представил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину крупные подмосковные проекты в сфере сельского хозяйства.