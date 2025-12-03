Реконструкция Афанасовского шоссе в Мытищах завершится в первом квартале 2026 года
Фото: [Главгосстройнадзор МО]
В Мытищах уже на 74% выполнили работы в рамках второго этапа реконструкции Афанасовского шоссе. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.
Работы ведутся на участке протяженностью 2,7 км. Сейчас строители благоустраивают прилегающую к дороге территорию, устанавливают автобусные остановки, оборудуют освещение. Также завершается строительство трех пешеходных переходов.
Новый участок дороги свяжет Дмитровское шоссе и Мытищинскую хорду. Его расширят до четырех полос.
Работы завершатся в первом квартале 2026 года. В результате реконструкции сократится число пробок между Дмитровским и Ярославским шоссе, а также увеличится пропускная способность МКАД на участке с 82-го по 95-й км.
