Реконструкция котельной № 2 завершилась в Красногорске

В Красногорске завершились работы по реконструкции котельной № 2. Об этом сообщили в Главном управлении государственного строительного надзора Московской области.

Котельная обеспечивает теплом более 160 многоквартирных домов, а также несколько объектов социальной инфраструктуры. Реконструировать ее начали летом прошлого года. На объекте заменили насосную систему, трубопроводы, системы безопасности и щитовые. Помимо этого, один котел перевели на водогрейный режим и догазифицировали второй котел.

В результате модернизации мощность котельной увеличилась до 80 гигакалорий в час. Главгосстройнадзор Подмосковья выдал заключение о соответствии объекта проекту.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу котельной Подольска после реконструкции.