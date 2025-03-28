Реконструкция стадиона «Русич» стартовала в Орехово-Зуево

В Орехово-Зуево стартовала реконструкция стадиона «Русич». О планах по модернизации объекта рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Стадион расположен в Ликино-Дулево. В рамках реконструкции здесь обустроят игровое поле с синтетическим покрытием и системой охлаждения, трибуны на 1 тыс. мест, площадки для прыжков в длину и высоту.

В результате стадион станет универсальной спортивной ареной. Заниматься на нем можно будет круглый год.

Сейчас на объекте ведутся работы по демонтажу конструкций. Завершение реконструкции запланировано на следующий год.

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