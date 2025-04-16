Реконструкция старейшего хлебопекарного предприятия завершилась в Егорьевске

В Егорьевске реконструировали старейшее хлебопекарное предприятие — «Егорьевский хлебокомбинат». Об итогах работ рассказали в Главном управлении государственного строительного надзора Московской области.

В рамках реконструкции производственный цех комбината был оснащен современной энергоемкой печью. Ее работа полностью автоматизирована. Мощность печи составляет до 700 кг продукции в час. В ней можно выпекать все виды хлеба и хлебобулочных изделий.

Хлебокомбинат работает с 1936 года. Реализовать проект его реконструкции помогли специалисты Центра содействия строительству при Правительстве Подмосковья.

Объекту уже выдано заключение о соответствии проектной документации. Теперь застройщик может готовить документы для ввода предприятия в эксплуатацию.

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