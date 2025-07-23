Реконструкция водозаборного узла в селе Каринское в Одинцово завершится до конца сентября

Работы по реконструкции водозаборного узла в селе Каринское в Одинцово завершатся до конца сентября текущего года. На данный момент они выполнены уже на 70%, рассказали в муниципальной администрации.

Реконструкция объекта проводится в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева. В здании водоочистки уже установили фильтры, завершается монтаж сэндвич-панелей, после чего начнется обустройство кровли.

По словам главы муниципалитета Андрея Иванова, сотрудники «Одинцовской теплосети» тесно взаимодействуют с подрядчиком. По их предложению была изменена схема работы резервуара чистой воды. В результате повысилось качество подачи еще до завершения работ по реконструкции.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал о планах по модернизации объектов водоснабжения в этом году.