Реконструкцию спортивной школы олимпийского резерва проведут в Клину

На улице Чайковского, 14 в Клину началась реконструкция «Клинской спортивной школы олимпийского резерва», рабочие приступили к устройству фундамента. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На объекте устройством фундамента занимается 30 человек рабочих, задействовано 10 единиц техники», — говорится в сообщении.

Работы проведут в рамках областной госпрограммы за счет средств бюджета, их планируют завершить в 2025 году. Площадь спортшколы составляет более 11,2 тысячи квадратных метров, ее основали в 1945 году. Строителям предстоит реконструировать существующую тренировочную базу спортшколы, а также обустроить новые теннисные корты.

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