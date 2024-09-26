Реконструкцию стадиона «Торпедо» продолжают в подмосковных Люберцах

В Люберцах на Октябрьском проспекте, 202 продолжается реконструкция стадиона «Торпедо» со строительством физкультурно-оздоровительного комплекса, ее проводят с привлечением средств инфраструктурного бюджетного кредита (ИБК). Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На площадке более 80 рабочих и восемь единиц техники. Выполняются фасадные работы, ведется устройство полов трибун, монтаж вентиляции, отделочные работы. На стадионе рабочие укладывают четвертый слой основания стадиона, монтируют осветительные мачты», — говорится в сообщении.

В рамках работ строители обновят футбольное поле, трибуны, возведут новый ФОК общей площадью почти 2,5 тысячи квадратных метров. Помимо этого, здесь появятся две площадки для сдачи нормативов ГТО, беговые дорожки, площадки для игровых видов спорта, воркаута и не только. В ФОКе обустроят универсальный спортзал, фитнес-зал, зал силовой подготовки, раздевалки и другие помещения. Завершить работы планируют в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.