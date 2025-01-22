Реконструкцию стадиона «Торпедо» в Люберцах выполнили уже наполовину

Реконструкция стадиона «Торпедо» в Люберцах выполнена уже на 50%, сообщили в Главном управлении государственного строительного надзора Московской области. Завершить работы планируется к третьему кварталу текущего года.

Работы проводятся в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» с лета 2023 года.

Сейчас на объекте устанавливают ограждения, оборудуют тепловые пункты, прокладывают инженерные сети, проводят фасадные и отделочные работы.

После реконструкции объект сможет принимать 112 человек в смену. На трибуне площадью более 2 тыс. кв. м. смогут разместиться почти 1,6 тыс. человек.

Кроме того, здесь построят физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортзалом площадью 2,5 тыс. кв. м. ФОК рассчитан на 70 посетителей в смену.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в 2025 году в регионе достроят три ФОКа.