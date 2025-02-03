Реконструкцию воспитательно-образовательного комплекса в Дзержинском завершат к сентябрю

В Дзержинском к 1 сентября откроют после реконструкции воспитательно-образовательный комплекс. О ходе работ на объекте рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.

В состав комплекса входят школа на 1,1 тыс. мест и детсад на 100 мест. Объект реконструируют за счет бюджетных средств в рамках государственной программы Подмосковья.

Сейчас на площадке работают 135 человек, задействована тяжелая техника. Рабочие устанавливают внутренние перегородки, прокладывают инженерные сети, проводят внутреннюю отделку помещений.

В комплексе обустроят актовый зал на 350 мест, спортзал площадью 400 кв. м., пищеблок полного цикла, столовую на 550 мест, IT-зону и библиотеку.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность строгого контроля на всех уровнях при капремонте школ.