Рекордное количество школ построят в Подмосковье до конца года

Рекордное количество школ построят в Подмосковье до конца текущего года, передает Министерство образования Московской области. С января по октябрь в регионе ввели уже 34 учреждения.

До конца года в муниципалитетах области планируется достроить еще восемь школ. Этот показатель стал рекордным за последние девять лет, отметили в министерстве.

За последние пять лет в Подмосковье построили свыше 170 школ примерно на 130 тысяч мест. Помимо этого, в области обновляют уже работающие школы и строят крупные образовательные комплексы. Учреждения активно возводят в целях ликвидации второй смены и создания всех необходимых условий для развития талантов детей.