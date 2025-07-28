Рекордное количество телемедицинских консультаций провели в Подмосковье с начала 2025 года

В Подмосковье за первые шесть месяцев текущего года провели рекордное количество телемедицинских консультаций — 2,5 млн. Об этом рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По словам Забелина, в регионе уделяется особое внимание повышению доступности первичной медицинской помощи.

За полгода в Подмосковье время ожидания участкового терапевта сократилось с пяти дней до одного дня, участкового педиатра — с недели до одного дня. В медучреждениях для самостоятельной записи открыто 60–70% ячеек в расписании врачей.

В регионе снизилась нагрузка на скорую помощь, сократилось число выездов. Это связано с активной работой неотложной службы в поликлиниках, которая работает по 12-часовому графику. В 70% случаев пациенты получают необходимую неотложную помощь на дому в течение двух часов, и нет необходимости привлекать дефицитный ресурс скорой помощи.

При этом более 98% выездов скорой помощи выполняются в нормативный срок. Оставшиеся 2% — это случаи, когда на дорогу уходит менее часа. Причинами являются пробки на дорогах или труднодоступность сельских территорий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по расширению сети высокотехнологичной медпомощи в регионе.