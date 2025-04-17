Ремонт 1,1 тыс. км ЛЭП и 1,8 тыс. подстанций проведут в Подмосковье до конца 2025 года

В Подмосковье в течение 2025 года проведут ремонт 1,1 тыс. км ЛЭП и 1,8 тыс. подстанций. О планах работ рассказали в Министерстве энергетики Московской области.

Так, в округах отремонтируют 185 км воздушных и 216 км кабельных ЛЭП напряжением 0,4 и 6-10 кВ, а также примерно 650 км высоковольтных воздушных ЛЭП напряжением 35-220 кВ.

На данный момент специалисты отремонтировали 285 км кабельных и воздушных ЛЭП напряжением 35-220 кВ и 0,4-10 кВ и 315 трансформаторных подстанций.

Кроме того, в плане работ на текущий год — расчистка от деревьев и кустарников более 2,4 тыс. га охранных зон вдоль линий электропередачи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по реализации в области масштабной программы по модернизации электроснабжения.