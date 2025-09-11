Ремонт 19 дорожных участков провели в Подольске с апреля

В Подольске с апреля провели ремонт 19 дорожных участков, общая протяженность которых составила свыше 18 км, а площадь — почти 127 тыс. кв. м.

До этого губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с правительством региона работу общественного транспорта.

Контроль качества дорожного ремонта в Подольске осуществляется на всех этапах работ.

«Продолжаем делать дороги Подольска безопасными, удобными, современными», - отметил глава округа Григорий Артамонов.

По его словам, по итогам сезона благоустройства планируется отремонтировать более 16 км дорог. Финальные работы по нанесению разметки и укреплению обочин завершатся осенью.

В сентябре в Подольске завершится благоустройство лесопарка «Дубрава», сообщил до этого губернатор Андрей Воробьев.