Ремонт 25 дорожных участков местного значения проведут в Егорьевске до конца года

В Егорьевске до конца текущего года планируется провести ремонт 25 дорог местного значения. На данный момент работы завершены уже на 10 участках, сообщили в подмосковном отделении «Единой России».

По словам председателя комитета по транспортно-дорожному комплексу и ИТ Московской областной думы, члена фракции «Единая Россия» Максима Коркина, план ремонта основывается на обращениях жителей. В целом в рамках Народной программы «Единой России» в Егорьевске в этом году отремонтируют 16 км дорог. На проведение работ выделили около 247 млн руб.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал о ремонтных работах на дорожных участках, которые ведут к учреждениям образования.