Ремонт 39 крыш многоквартирных домов провели в Подольске с начала 2025 года
Около 40 кровель МКД отремонтировали в Подольске с начала года
Фото: [Пресс-служба администрации Подольска]
В Подольске с начала текущего года провели ремонт кровель 39 многоквартирных домов. Об этом рассказали в пресс-службе муниципальной администрации.
В Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области до этого сообщили, что в регионе с января отремонтировали крыши почти 600 МКД.
Ход работ в Подольске находится на контроле специалистов управления технадзора капремонта. При проверке объектов специалисты оценивают качество проведения работ по обновлению кровельного покрытия, модернизации выходов на чердак, реконструкции вентиляционных каналов и дымоходов.
В целом в Подольске в этом году в план капремонта включено 283 многоквартирных дома. В 53 из них работы уже завершились. В этих домах отремонтировали крыши, фасады, лифты, коммуникации.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил итоги капремонта котельной в поселке Ермолино в Дмитрове.