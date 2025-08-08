Ремонт 39 крыш многоквартирных домов провели в Подольске с начала 2025 года

В Подольске с начала текущего года провели ремонт кровель 39 многоквартирных домов. Об этом рассказали в пресс-службе муниципальной администрации.

В Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области до этого сообщили, что в регионе с января отремонтировали крыши почти 600 МКД.

Ход работ в Подольске находится на контроле специалистов управления технадзора капремонта. При проверке объектов специалисты оценивают качество проведения работ по обновлению кровельного покрытия, модернизации выходов на чердак, реконструкции вентиляционных каналов и дымоходов.

В целом в Подольске в этом году в план капремонта включено 283 многоквартирных дома. В 53 из них работы уже завершились. В этих домах отремонтировали крыши, фасады, лифты, коммуникации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил итоги капремонта котельной в поселке Ермолино в Дмитрове.