Ремонт более 1 тыс. ям провели на дорогах Подмосковья за неделю

За неделю подмосковные дорожные службы отремонтировали более 1 тыс. ям на дорогах. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, около 480 дефектов устранили специалисты Мосавтодора на региональных дорогах, наибольший объем работ провели в Егорьевске, Шатуре, Воскресенске, Ликино-Дулеве и Орехово-Зуевском округах. Еще 550 ям ликвидировали на муниципальных дорогах, большинство — в Химках, Наро-Фоминском, Раменском округах. В ведомстве уточнили, что ямочный ремонт на дорогах региона проводится ежедневно в течение года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что развязку на пересечении Володарского и Каширского шоссе запустят в начале следующего года.