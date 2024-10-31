Ремонт более двухсот муниципальных дорог провели в Подмосковье по выбору жителей

В рамках ремонтного сезона 2024 года дорожные службы Подмосковья провели ремонт 215 муниципальных дорог, за которые местные жители проголосовали на портале «Добродел», их протяженность превышает 160 километров. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Работы провели в 56 городских округах, чтобы обеспечить комфортный подъезд к домам, местам притяжения и объектам транспортной инфраструктуры. Отмечу, что ремонт на муниципальной сети в рамках общей программы находится на завершающей стадии», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

В ведомстве уточнили, что в 10 муниципалитетах дорожники провели капитальный ремонт 29 дорог длиной около 15 километров. Например, на улице Полетаева в Мытищах, улице Рябиновая в Бронницах и так далее. Помимо этого, они заменили покрытие на 186 участках дорог в рамках текущего ремонта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что движение по участку трассы М-5 открыли в Люберцах.