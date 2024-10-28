Ремонт более тысячи искусственных сооружений провели в Подмосковье

Мостовики завершают ремонт искусственных сооружений на региональной сети Подмосковья, работы прошли на мостах, путепроводах, тоннелях, водоотводах и надземных переходах. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Мостовики провели уборочные и ремонтные работы на порядка 700 искусственных сооружениях в рамках летнего содержания. Также специалисты провели планово-предупредительный ремонт 320 мостовых сооружений в 43 городских округах», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

По его словам, такие работы проводят каждый год, чтобы повысить комфорт и безопасность граждан, а также предотвратить деформацию и разрушение сооружений. Рабочие устраняют дефекты асфальтобетонного покрытия, приводят в порядок лестничные сходы, тротуары и подмостовые зоны, очищают проезжую и пешеходную части искусственных сооружений и не только.

Так, например, они привели в порядок мост через реку Пахру в поселку Поливаново под Подольском, мост через реку Икшанку на подъезде к деревне Целеево Дмитровского округа, пешеходную часть моста через реку Мележу у деревни Хлепетово в Щелково и так далее.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что движение по участку трассы М-5 открыли в Люберцах.