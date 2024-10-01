Ремонт более тысячи систем пожарной сигнализации и пожаротушения в домах провели Подмосковье с начала года

С начала 2024 года в Подмосковье провели ремонт более 1,4 тысячи систем пожарной сигнализации и пожаротушения в многоквартирных домах, чтобы обеспечить безопасность граждан. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

За их работоспособность отвечает ГУ МЧС РФ по Московской области. При этом пожарная сигнализация является частью общего имущества в домах, поэтому ответственность за ее обслуживание лежит на управляющих компаниях. В ведомстве уточнили, что ремонт проводился по заявкам жителей. Наибольшее число обращений поступило из Люберец, Красногорска, Ленинского округа и Балашихи.

Отметим, что подать запрос для решения проблем с системами пожарной сигнализации и пожаротушения можно в управляющую компанию или в Единую диспетчерскую службу Московской области через портал ЕДС МО.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.