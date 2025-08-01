Ремонт дорожного покрытия завершился на улице Циолковского в Подольске
В Подольске завершили дорожный ремонт на улице Циолковского
Фото: [t.me/podolskadm]
В Подольске завершились дорожные работы на участке улицы Циолковского протяженностью более 600 м. В ходе ремонта на участке заменили 6 тыс. кв. м покрытия.
В Подмосковье также регулярно ремонтируют остановки. Недавно работы провели на девяти региональных дорогах, рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Обновленный участок дороги соединяет два корпуса школы «Бородино», обеспечивая удобный и безопасный путь для учащихся и педагогов», - отметили в администрации округа.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как проходит дорожный ремонт в регионе.