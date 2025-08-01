Ремонт дорожного покрытия завершился на улице Циолковского в Подольске

В Подольске завершили дорожный ремонт на улице Циолковского

Официально

Фото: [t.me/podolskadm]

В Подольске завершились дорожные работы на участке улицы Циолковского протяженностью более 600 м. В ходе ремонта на участке заменили 6 тыс. кв. м покрытия.

В Подмосковье также регулярно ремонтируют остановки. Недавно работы провели на девяти региональных дорогах, рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Обновленный участок дороги соединяет два корпуса школы «Бородино», обеспечивая удобный и безопасный путь для учащихся и педагогов», - отметили в администрации округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как проходит дорожный ремонт в регионе.

Актуально
Подольск
Подмосковье
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области