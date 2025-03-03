Ремонт дорожных ограждений провели в Подмосковье

Специалисты Мосавтодора провели ремонт поврежденных тросовых, перильных и металлических барьерных ограждений, расположенных вдоль региональных дорог в семи округах Подмосковья. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, работы прошли на проспекте Ракетостроителей в Долгопрудном, улице Парковой в Лыткарине, улице Центральной в селе Верхнее Мяково под Люберцами, на Осташковском шоссе в деревне Ховрино под Мытищами. Кроме того, ремонт провели на дорогах в деревне Апаринки Ленинского округа, поселка Инженерный-1 в Красногорске, поселка дома отдыха Авангард и деревни Васильевское в Серпухове.

В ведомстве уточнили, что такие ограждения устанавливают для повышения безопасности и снижения вероятности ДТП.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о запуске первого участка ЮЛА в Ленинском округе Подмосковья.