Ремонт дорожных знаков и освещения провели в Егорьевске

Специалисты Мосавтодора провели ремонт дорожных знаков и освещения на региональных дорогах городского округа Егорьевск, работы провели в рамках зимнего содержания. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Помимо этого, дорожники убрали снег и провели противогололедную обработку дорог округа, в том числе на улицах Советской, Карла Маркса, улице Шоссейной в деревне Тимшино и на дорогах в деревнях Василенцево и Летово. В 6-м микрорайоне отремонтировали светофор.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что развязку на пересечении Володарского и Каширского шоссе запустят в начале следующего года.